議員倡成立專組「搶盛事」　政府稱疫情改善可考慮放寬措施

隨着本港疫情轉趨穩定及防疫限制逐步放寬，不少大型國際賽事或活動逐步復辦，例如7人欖球賽，有議員今日（9日）提出口頭質詢，要求重塑香港盛事之都美名，包括在每年暑假都舉辦文化體育旅遊月，有議員更建議成立專責小組「搶盛事」。當局強調防疫措施因應科學數據而決定，當數字愈來愈好時，可放寬的措施會更多。

議員李梓敬指政府會成立文化藝術盛事基金，由明年起每年透過該基金資助4項大型文化藝術活動，而據報每項活動的資助上限為1,500萬港元，因此政府會否考慮擴大對該基金的撥款。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指將成立文化藝術委員會，就盛事基金運作提出意見，協助政府爭取文化盛事落戶香港，包括一些從未在香港舉辦或近年從香港轉到其他地方舉辦的活動。局方亦會推出盛事基金先導計劃，令有興趣在2023年推行大型活動的主辦單位申請資助。另外，楊指在2019年4月至今年9月期間，局方共接獲45項M品牌的申請，其中10項成功舉辦，獲批3,731萬港元的配對撥款，吸引26萬名觀眾。

議員鄭泳舜詢問當局能否加快復常的節奏，令更多旅客來港。議員陸瀚民則指當局會否參考2003年沙士後成立的專責小組，以促進項目的批核等，即「搶盛事」。楊指防疫措施因應科學數據而決定，當數字愈來愈好時，可放寬的措施會更多。另外，議員陳振英提出每年暑假都舉辦文化體育旅遊月，令相關盛事一齊舉行，以對外說好香港故事。楊回應稱盛事時間性並不可控制，未來要展現香港旅遊及盛事的多元性。