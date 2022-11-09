泛民初選涉顛覆案　47被告全部完成交付　排期明年1月底開審

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，戴耀廷、黃之鋒等30人已表明會認罪。案中17名被告不認罪，今（9日）續進行案件管理聆訊，控方透露審訊將由副刑事檢控專員周天行及萬德豪代表。高院法官陳慶偉表示，本案排期2023年1月30日開審，預留審期90天，並於2023年1月17日在高院分兩輪進行預審。陳官另指示控方須在今年12月16日存檔開案陳詞，及在12月30日存檔承認事實。

涉案共47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，其中17人不認罪，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、 何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。其中何桂藍、林卓廷、梁國雄、鄒家成、余慧明及吳政亨沒有保釋，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件而再度被還押；其餘不認罪被告則早前獲准保釋。

控罪指，各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案中30名被告早前表明會認罪，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、伍健偉及呂智恆。

案件編號：HCCC70/2022