聲稱遭誣捏偷煙　擸刀劈同居男子　無業漢認企圖謀殺罪

一名男子去年5月，聲稱因同居六旬漢誣捏他偷煙，覺得對方想陷害他，於是趁對方午睡之際，擸來切肉刀，不由分說朝對方頭部連劈2至3下，六旬漢血流如注跑落街逃命，最終須縫16針。施襲男子事後自行報警，並不諱言想殺死事主。他今(9日)在高院承認1項企圖謀殺罪。法官押後至11月23日判刑，期間為被告索取2份精神科報告，以了解醫院令是否合適懲處，被告續還押。

46歲被告周偉雄，報稱無業。案情指，被告原本居住於社署資助、位於粉嶺的殘疾人士院舍慈欣之家。至2021年5月13日，被告說院舍太嘈，住得不舒服。院舍負責人於是安排被告遷至粉嶺寶昌大廈一單位，該單位住着另一名姓林男子。至於65歲事主石明，他本來也是院舍院友，後來成為露宿者。他認識上述姓林男子，並在2021年5月15日，獲林邀請到寶昌大廈單位，與被告及林一起居住。

至5月16日下午2時許，當事主在單位午睡時，被告突然從廚房取來切肉刀，劈向事主頭部約3下，事主感痛楚驚醒，被告隨即逃落街，在電話亭報警，承認自己斬人。事主則負傷走到街上，並在街上遇見林，由林報警。事主由救護車送院，證實左前額在2處深的刀傷，頭顱骨骨折，須縫16針，留院3日。被告被捕後接受警誡，他不下4次表明想殺死事主，原因是他以為事主想誣捏陷害他，說他偷了事主的煙，遂趁林不在單位時施襲。

案件編號：HCCC129/2022