中大風波涉管治問題會否修例　梁美芬斥蔡若蓮答咗等於冇答

中文大學校長段崇智續任一事引起滿城風雨，大學管治及決策備受關注。有議員關注大學管治問題並提出質詢，期間更不滿教育局局長蔡若蓮回應，提到大學管治與學術自由是兩碼子的事，局長回覆「答咗等於冇答，帶我哋遊花園」。

提出質詢的梁美芬議員表示，教育局今年6月曾遞交各大學校董會成員比例，中大校外成員比例只得17%，比起其他大學較低，而大學校董會用於監管大學管制，早前3立法會議員的中大校董要求開會都是閉門羹，質疑引致校長續聘及校徽爭議，當一間大學使用龐大公帑，發生監管失效的事情，追問教育局會否主動提出修改有關條例。

教育局局長蔡若蓮回應指出，校董會組成是否根據各大學獨有的歷史、發展歷程等，組成架構有所不同，若要更改成員組成，由於是受主管條例所約束，要就主管條例的規程完成檢討，運用有關的諮詢程序透過議會提出私人條例草案形式，在立法會討論，通過後生效。

蔡又指過往亦有大學引進外間不同意見，檢討後因應建議修訂成員組成，包括精簡人數，但強調社會各持分者與大學坦誠溝通，大家得出共識最為有利。局方亦會密切留意各間大學的管治架構以及管治效能有否問題，明白社會人士有不同建議，要求大學運作要透明並向公眾負責。另外，議員張宇人續追問社會持分者對大學有意見要如何溝通，會否來立法會進行溝通？蔡則回應指，大學與持分者的溝通可經校董會討論，可多渠道表達，形容「唔會聽唔到」。