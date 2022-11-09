洗衣街擬建社區會堂　議員斥土地10年曬太陽　未做好風險管理

為回應區內居民和團體對舉行會議及活動的場地需求，政府向立法會建議興建旺角洗衣街社區會堂，估計費用為8400萬港元，並交由發展商投標興建。立法會今（9日）討論時，有議員直斥政府把該土地「曬太陽」10年，又指工程交由私人發展商負責，但政府並沒有做足工夫去減少超支和超時的風險，也沒有為萬一流標時訂下後備方案。

政府欲把旺角洗衣街社區會堂作為2022至2023年度賣地計劃內商業發展的一部分，用地的中標者將被委託興建社區會堂，而工程費用由政府承擔，落成後會交由民政事務總署營運。建築界議員謝偉銓批評政府在解決問題上動輒花費十年八年，又指此塊地已經「曬太陽」10年，社區會堂包含的計劃中覆蓋了3棵有價值的樹，因此可能又會再花費數年去商討處理，謝希望政府在相關事宜上能做促進者的角色。民政及青年事務局副局長梁宏正指3棵樹木會完整保留，也會要求發展商計劃，而工程將會以78個月為上限。

另一議員林筱魯指把此項目放在賣地計劃內，即會由發展商主導，因此主動權並不在政府手上，又指若政府希望回應社區急切需要，這種模式並不能控制時長，且看不見政府在減少超支、超時的問題上下工夫。議員陸瀚民亦指目前賣地時間長並不明朗，流標時有出現。民政事務總署副署長張誼回應相信計劃會有吸引力，若果有流標情況出現導致造價有很大分別，則會再回來立法會商討。

亦有議員提議將社區會堂的落成時間與其他商業項目分開，盡快滿足居民需求，惟局方回應若其他商業項目未完成，或會影響社區會堂的使用，但會連同其他局方進行討論。委員會經討論後，一致贊成項目通過，交財務委員會表決。