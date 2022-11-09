避風塘擠迫混亂　港府評估至2035年泊位供應　料今年底完成

本港領牌船隻數目持續增加，大部分船主選擇將船隻停泊在近市區的避風塘，令該等避風塘出現擠迫，另由於該等避風塘無全面實施按船舶類型分區停泊的措施，因此不時出現混亂情況，構成安全隱患。運輸及物流局表示，新一輪的全港避風泊位評估已展開，以評估由現時至2035年的全港避風泊位面積整體供應，預計今年年底完成，又指海事處會繼續積極留意市區有否合適的避風泊位。事實上，《東方》早於2020年6月向當局獻藍圖，建議倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位，其後又因應避風塘火劫提出加強版藍圖，惟港府一直置若罔聞。

運輸及物流局回應議員陸瀚民的書面質詢表示，海事處會定期評估全港避風泊位面積的整體供求情況，在2017年發表的《避風塘面積需求評估》，預計由2017至2030年全港避風泊位面積整體供應，足夠應付本地船隻的需求。新一輪的全港避風泊位評估已展開，以評估由現時至2035年的全港避風泊位面積整體供應，預計今年年底完成。海事處會積極留意市區是否有合適的避風泊位，根據土木工程拓展署提供的資料，為推展「躍動港島南」計劃下其中一個重點項目，該署已於今年4月就擴建香港仔避風塘展開勘查、設計及建造顧問研究，工程預計2025年年初展開，擬擴建範圍約為30公頃。就香港仔避風塘船隻分區停泊，運輸及房屋局與海事處自去年起一直和業界溝通，並就不同的建議方案進行了多次磋商，海事處亦樂意將在觀塘避風塘推行的非遊樂船停泊區先導計劃的成功經驗推廣至其他避風塘，減少不同類別的船隻產生的摩擦和糾紛。

本港約有1萬艘遊艇，再加上漁船、小型舢舨、第4類別船隻(即遊樂船隻)等，令避風塘泊位需求殷切，本報於2020年6月建議，港府應設置如魚骨形的碼頭泊位，既能增加泊位數量，又能提高對船隻的保護及近岸設施管理，同時有助加強執法、糾正亂象，並認為大埔吐露港海灣為適合的選址。2021年10月再作出4大補充，即泊位之間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻下進入火警現場；增設消防警報系統，內有自動灑水設備；連接警報系統；現場增設扶手。