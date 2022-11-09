保良局嬰兒組虐童案　3女職員被控襲擊兒童　准保釋明年再訊

本港今年出現多宗虐兒個案，繼《東網》早前先後獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」及耀能協會鴨脷洲幼兒中心，均有員工涉嫌虐童，保良局亦爆出虐兒事件。位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，先後有3名照顧員，被指不恰當對待合共6名幼童而被捕。涉案3人均被控襲擊兒童罪，今早(9日)在東區裁判法院分3案提堂，各被告暫毋須答辯。主任裁判官羅德泉應控方要求，將3案押後至2023年3月29日，以待警方進一步調查，包括查看閉路電視片段、查閱出勤紀錄及調查相關文件，並批准3名被告各以1萬港元保釋，期間不得離港、須居於報稱住址、不得直接及間接接觸控方證人、不可聯絡任何保良局職員及返回保良局。

3案的被告同樣報稱為前幼兒工作員，據庭上稱她們現已離職。首案的33歲被告周德元，被控5項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。控罪指她於2022年9月1日至9月14日，在香港銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而分別對1名25個月大的男童A 、1名26個月大的女童B、1名19個月大的女童C及1名23個月大的男童D，負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊他們。

次案的26歲被告丁靄雯，被控2項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。控罪指她於2022年9月5日及9月10日，同樣在上述的「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而分別對1名23個月大的男童D及1名23個月大的男童E，負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊他們；第3宗案件的25歲被告雷淑嫻，則被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。控罪指她於2022年8月25日，同樣在「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對1名31個月大的男童F，負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊他。

案件編號：ESCC 2240-42/2022