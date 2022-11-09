智能停車場解決泊位不足　當局正在9地點推自動泊車

本港泊車位不足，長期困擾駕駛人士，相對傳統停車場，自動泊車系統可在相同大小空間增加一倍泊車位，有助紓緩泊位不足問題，有議員關注相關項目推展推度。運輸及物流局表示，運輸署正在4個短期租約停車場及5個工務工程項目推展系統，相信有關項目將來全數落成後，共提供約2,000個車位。其中荃灣海盛路智能停車場已於2021年11月啟用。

運輸及物流局回應議員李慧琼書面質詢指出，4個推展系統的短期租約停車場，分別位於荃灣海盛路、大埔白石角科城路、深水埗欽州街及油麻地海泓道，均採用拼圖型自動泊車系統，前兩者於去年及今年投入服務，其餘預計於今明兩年進行招標。至於5個工務工程項目，分別為將軍澳第67區的政府聯用辦公大樓、新蒲崗四美街地區休憩用地與體育館及公眾停車場、深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場、柴灣盛泰道和常茂街交界的聯用綜合大樓，以及油麻地海庭道綜合大樓，部分已動工。營運模式方面，一般而言，營辦商會按市場機制來釐定收費水平。

展望將來，當政府為新短期租約停車場招標、及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究採用自動泊車系統的可行性。而當運輸及物流局/運輸署在規劃其轄下的公眾停車場項目時，也會根據項目的特性、設計要求、環境限制及成本效益等因素，研究盡量採用自動泊車系統。鑑於本港泊車位緊絀，東方早已獻上多功能多層停車場大樓藍圖，以解決本港泊車位不足問題，倡於交通樞紐、大型景點附近興建多層停車場大樓，增設警崗、廁所及便利店，中間樓層提供大量私家車、商用車及電單車泊車位，上層則出租作辦公室或餐廳，頂樓則設有飲食及消閒娛樂場所，一站式滿足市民生活所需。