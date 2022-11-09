林健鋒指政府短期內不實施0+0　促減入境者核酸測試次數

近月有聲音要求港府盡快實施「0＋0」，身兼行政會議成員的議員林健鋒認為政府短期內不會實施，指糾纏 「0+3」抑或 「0+0」無意思，促請政府改善「0＋3」檢疫安排，例如減少入境人士抵港後進行核酸檢測（PCR）的次數等等，以吸引更多海外人士來港旅遊和做生意，同時不影響香港同內地討論恢復通關。

林健鋒相信若然疫情控制得好最快也要明年才可實施「0+0」，建議政府優化現有安排，例如減少入境人士抵港後進行 PCR 的次數，安排來港人士在機場由專人採樣後，用每日自行快測代替 PCR，便利旅客使他們的行程有更多彈性。他又認為政府應放寬黃碼人士進入食肆和旅遊景點的安排，指「團進團出」為好事，惟下一步應讓所有黃碼旅客進入主題公園和博物館等景點。同時黃碼人士需要進食，若食肆或旅遊景點能夠安排，獨立房間或空間予黃碼人士，當局應容許他們在食肆進食，「令到遊客嚟到香港，唔會無啖好食」。

他又提出政府應盡快向旅客澄清不實傳聞，例如現時有外媒指旅客如果來港被驗到染疫 ，需要進入竹篙灣隔離。但據他所知，旅客萬一「中招」，可以選擇繼續住同一間酒店、到朋友家中隔離或者自行安排離港，並不需要到竹篙灣隔離，促請政府應清楚向旅客講解和宣傳。另外，他又指收到不少來港做生意或者旅行嘅海外人士反映，指現時好難買機票，因為航班不足且價錢昂貴，影響他們香港的意欲。他要求商務及經濟發展局加強與航空公司溝通，增加航線和班次，亦要加快審批航班和呼籲機管局考慮減收降落費，吸引更強航班來港，令航空和旅遊業能盡快復常。