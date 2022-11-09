議員指市民對露營等無可等　謝展寰稱要視乎情況

政府轄下的露營地點疫下關閉超過兩年仍未重開，有議員今（9日）向政府提出質詢，指過去5年至今，漁農自然護理署每季就違法露營作出了多少宗警告和檢控、露營營地會否有重開時間表、目前有沒有優化露營地點措施，環境及生態局局長謝展寰指本年頭3季漁護署就違規露營的警告及檢控數字分別為146及182宗，而目前仍要「穩扎穩打」，但會密切觀察，視乎情況開放露營地點。

議員陳恒鑌指警告及違規數字並不少，顯示市民對兩年多的封閉露營營地已經等無可等、急不及待，何況更高風險的活動如沙灘、燒烤和7人欖球賽能夠開放，繼續封閉露營地並不合理，又質疑政府是否認為露營沒有經濟效益而選擇繼續封閉。謝回應，政府會先容許最多日常活動、涉及人數的活動，也會考慮對經濟動力有幫助的活動，而目前政府仍要穩扎穩打，預防疫情反彈。

議員謝偉銓指目前有私人露營場地，未知政府會採取甚麼措施針對此行為；另一議員嚴剛也指有私人露營地違規發展。謝展寰指政府不同部門都會對私人營地監察，如食環署會關注非法棄置垃圾引發衞生問題，牌照事務處會關注經營者執照，在海岸保護區設立露營場所也必須獲得城規規劃許可。針對提升露營場地設施，謝展寰指在2021年財政預算案中預留5億港元，在部分郊野公園進行優化設施工程，目前在不同營地，如西貢黃石營地、流水響營地、荃錦營地等均進行了不同的優化措施，未來也將在郊野公園設置升級露營地點進行可行性研究。

陳恒鑌在會後反映非法露營數字節節上升，但政府不深入評估、故步自封，未能令市民享受秋天好天氣及露營樂趣。他又稱，過往有市民因營地不足爭吵，容量問題造成矛盾，他強調政府早前封了露營營地就應該加大發展。另外，他指政府對私人營地僵化，露營車要賓館牌照，但賓館牌照又難以申請。