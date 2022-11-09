停職律政司檢控主任　指紀律聆訊偏頗　申覆核周五裁決

曾於2019年以「法庭檢控主任會」主席名義，去信時任律政司司長鄭若驊投訴警方說謊的律政司高級二等檢控主任黃華芬，去年被停職及須面對紀律聆訊。他早前入稟高院申請司法覆核指，紀律聆訊中的控方外聘大律師、及研訊委員會的法律顧問來自同一間大律師事務所，認為有偏頗，遂請求法庭頒令，撤銷研訊委員會主席的決定。案件今（9日）在高院原訟庭開庭處理。高浩文法官聽罷雙方陳詞後，押後至周五（11日）頒發書面判詞。

是次覆核的申請人為黃華芬，答辯人公務員事務局局長。申請人在覆核申請書指，大律師何子青受聘在紀律聆訊擔任檢控角色，而大律師關有禮則獲聘為研訊委員會的法律顧問。申請人在聆訊提出，何關兩人來自同一間大律師事務所，會存在偏頗觀感，並指兩人從沒有申報聯繫。但答辯人就認為沒有偏頗，允許聆訊繼續。申請人質疑關有禮並未有給予聆訊委員會全面的法律意見，可能存在偏頗，遂入稟要求撤回答辯人的決定。

申請人今沒有律師代表，親自行事，表示依賴書面陳詞，沒有補充。答辯方則指，聆訊中有來自同一間大律師事務所的人不足為奇，並不足以說成偏頗，何況關有禮只是法律顧問，根本不是作出最後決定的成員一分子，即使關的意見偏頗，研訊委員會也可以拒絕接受，認為申請人對此有所混淆。答辯方認為是次訴訟申請人沒有勝算，更形容是徹底絕望，法庭應拒絕申請。

案件編號：HCAL 890/2022