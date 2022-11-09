文物修復中心無時間表　議員：二期工程似畫餅充飢

政府擬於天水圍興建文物修復資源中心，以提高公眾對文物修復的認識及支援其他康文署轄下的博物館，估計所需費用為25.5億港元。立法會今（9日）討論時，有議員批評許多康樂設施落成時間需要以10年做單位，而此項目由2017年施政報告提出，事隔5才上立法會討論，耗時較長，也希望政府提供時間表，惟局方暫未有完整時間表，亦有議員批評第二期工程像「畫餅充飢」。經討論後，委員會通過建議，但建議財務委員會進一步討論。

議員劉國勳指目前文物修復資源中心為第一期工程，詢問局方關於第二期工程，即體育館、圖書館、停車場的興建和時間表，惟文化體育及旅遊局副局長劉震指項目明年希望會有詳細涉及並與區議員討論，隨後由地區諮詢到立法會討論亦需有一至兩年的時間。議員陸頌雄表示，中心的原址為公眾戶外泊車位，而且附近的停車位很昂貴，因此當區居民希望在文物復修資源中心有公眾停車位，但此項並無白紙黑字交代，第二期工程亦像「畫餅充飢」，劉震則指第二期工程將會提供380個停車位，因此車位並不會減少。

另一議員吳秋北詢問中心開放參觀會否影響文物修復過程，以及中心對文物修復人才培養的目標。康樂及文化事務署助理署長梁潔玲指未來6將會有3000多萬港元以培養約150個人才，也會有實習計劃。而中心預料會以可視式倉庫的模式讓觀眾觀察文物修復過程，因此並不會損壞文物。議員林筱魯則關心中心的倉庫和結構能否符合國家標準，梁指國家的要求近期才出台，但承諾會符合標準。