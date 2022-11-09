地勢高存技術問題　東九龍無軌捷運系統　料不停藍田至油塘

政府擬建東九龍高架無軌捷運系統，為包括觀塘上坡地區居民提供多一個出行方案。運輸及物流局局長林世雄今日(9日)回覆議員鄧家彪在立法會提出的書面質詢，指出捷運系統計劃由寶達、經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站，可以不受清水灣道、新清水灣道及彩虹交匯處的繁忙交通所影響，惟由於寶達至藍田和油塘一帶之間，地勢起伏且高低差距大等因素，較難連接至藍田及油塘一帶。政府正評估巿場上不同的捷運系統，預計明年上半年完成技術可行性研究，並公布採購安排等計劃。

林世雄書面回覆質詢時指，正探討由寶達、經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站的高架無軌捷運系統作為《鐵路發展策略2014》擬議的地下重型鐵路模式推展東九龍線替代方案。高架無軌捷運系統方案，將服務上述人口稠密的地區，以及鄰近安達臣道和安達臣道石礦場用地的房屋發展。探討中的無軌捷運系統會在專屬高架車道上行走，與行人及車輛完全分隔，不受清水灣道、新清水灣道及彩虹交匯處的繁忙交通所影響，提供快速及環保低碳的運輸服務。

林又指，高架無軌捷運系統的具體走線、車站位置須考慮多項因素，例如坡道、可設置高架道的空間、施工等因素。由於寶達至藍田和油塘一帶之間的地勢起伏且高低差距大，捷運系統較難由地勢較高的寶達邨伸延至地勢較低的藍田及油塘一帶。若將捷運系統伸延至藍田和油塘一帶，將需要途經將軍澳道、觀塘繞道高架橋及鯉魚門道等主要道路，可建高架道及車站的空間有限，技術可行性較低，正就高架無軌捷運系統進行技術可行性研究，會繼續聆聽公眾意見，並就所收集的意見繼續探討可行的方案。 預計於2023年上半年完成有關技術可行性研究，並公布項目的未來路向，包括初步時間表及推展詳情，例如採購安排。