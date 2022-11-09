政府指10底已資助漁船　為協助復業做準備

疫情影響下，不少港澳流動漁船至今仍無法前往內地水域捕魚作業，而即使出海作業的漁民，也難以進行漁貨交易。艱難的經營環境或會維持至明年，並引發結業潮及導致漁業貸款基金借款人無法償還貸款等。議員何俊賢關注今年休漁期期間在香港停泊的香港籍港澳流動漁船的數目，以及該等漁船於休漁期後仍在香港停泊和成功前往內地水域捕魚作業的數目等。

環境局及生態局回應指，漁農自然護理署並沒有這些漁船於南海伏季休漁期間及在 休漁期後停泊於香港的確實數字。根據內地相關部門提供的資料，截至今年10月底，休漁期後可於內地水域陸續復業的香港籍港澳流動漁船約有700艘。

至於明年農曆新年期間為港澳流動漁民往返內地及香港的旺季，政府有否做好準備以確保該等漁民的順利往返。當局回覆指，漁護署及相關政策局一直與內地各相關部門保持緊密聯絡。在得到相關漁船船東的同意後，政府於今年10月初把希望預約回內地檢疫的香港籍港澳流動漁船的資料交予內地省級和市級的相關部門，並得到內地部門積極跟進。據相關內地部門通知，有意復業及符合法規的漁民已陸續完成 檢疫或正得到內地有關單位安排進行檢疫，為復業作出準備。

當局又指，明白聘有內地漁工的香港籍港澳流動漁船疫情下在恢復作業方面繼續受到影響，故此政府已於10月28日宣布在「防疫抗疫基金」下向合資格的漁船派發一筆80,000港元的資助。並會繼續與內地相關部門保持溝通，密切留意包括明年農曆新年期間的防疫要求，並向業界提供適切的協助。