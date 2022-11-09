何文田巴富街塌樹毀4車　康文署已收兩索償申請

何文田巴富街於9月有鳳凰木倒塌壓毀4車，並擊傷校巴司機，發展局局長甯漢豪今日（9日）書面回覆議員提問時指，涉事樹木由康樂及文化事務署護養，康文署會直接跟進塌樹引致車輛損毀的賠償申請，該署亦已就涉事的4輛車與4位車主取得聯絡，並已收到兩份索償申請，其中包括校巴車主提交的索償申請，正在按既定索償機制盡快處理賠償申請，但指個案涉及索償並有機會引致訴訟，康文署不便評論索償個案的細節。

甯漢豪表示，部門每年在位處高人流車流地點巡查約100萬棵樹。在過去3年，發現有問題而需要移除的樹木每年約6,000至8,000棵，佔整體0.6%至0.8%。而巴富街樹木的覆檢中，檢查了34棵路旁樹木，其中3棵需要移除，甯指出，巴富街砍樹比率雖較每年全港平均比率為高，但因該處樹木數目少，因此其比率不適宜用作與全港整體情況比較。

她又指，發展局於9月已成立專責小組，檢視現行的相關樹木管理指引，包括檢查樹木的方法（包括應用科技及儀器）、路旁種植樹木品種、樹木的地面和地下生長空間、土壤質量管理要求等，亦會檢視各部門巡查樹木後的跟進工作流程及執行力度，今年底會完成報告。