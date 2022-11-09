調查指政府部門無制訂減碳目標　環團促港府以身作則

環保團體發現港府各部門均沒訂立「碳中和」、減廢的目標及時間表。綠色和平今日(9日)發布《政府部門碳中和表現審計調查(2022)》，分析44個部門的2021年《環保工作報告》及獲74個部門提供的減碳資料，發現環保署在內的所有部門，均沒有提出自身達致碳中和的目標時間表，亦沒部門有制訂具體的減排目標，包括發電、運輸及廢物的減排目標，僅20個部門減少使用能源的目標，1個部門提及運輸相關的減碳目標。

該調查結果顯示，各部門目前唯一提出較明確與減碳相關的目標，只是「配合《2019年施政報告》中訂定的提高6%能源表現」，但綠色和平說，部門之間對目標的理解存在差異，分別理解為「減少總耗電量6%」；「能源用量減少6%」；「協助提高政府整體的能源表現6%」等，又提到仍有部門在最新的報告中將「使用無鉛汽油」列作環保措施，但香港早於1999年已禁售的含鉛汽油。

綠色和平項目主任伍漢林表示，環保署並未有為其他部門做好榜樣，其《環保工作報告》披露署方的人均碳排放量不跌反升，由2019年的2.34公噸二氧化碳當量，上升至2021年的2.66噸，又說供其他部門參考的環保報告指引自1999年至今未有更新，批評「廿三年如一日」，促請當局參考其他國家除了訂立該地的碳中和目標，亦為政府自身訂立碳中和目標、或為每個政府部門訂立減碳目標。