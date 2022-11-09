響應政府「搶人才」　自資高等教育聯盟開辦應用教育文憑課程

本港近年流失大量人才，政府亦以「搶人才」作口號，盼培育及吸納更多人才為香港作貢獻。自資高等教育聯盟(「聯盟」)今日(9日)宣佈開辦應用教育文憑課程(Diploma of Applied Education Programme, DAE)，補足人才缺口，拓闊人才基礎。

DAE課程科目採用多元化組合、靈活多變，除了貼近生活應用的中、英、數三個必修科目外，學生可自選搭配兩科補充科目及一個選修群組；或以三個必修科目搭配五科補充科目，當中包括生涯規劃、人際傳意及個人發展、延伸數學、及配合數碼時代需要的數碼公民和科技創新技能，學生可根據自己實際情況揀選心儀科目，鼓勵學生自主學習。補充科目協助學生掌握現今世代所需技能，運用應用數據和資訊科技技能解決在現實處境中遇到的問題，同時積極追求學術和事業上發展的抱負，以及展示對工作和學習的正面態度。課程強調主動和互動學習，並鼓勵學生參與學生活動，修讀期間需完成10小時或以上全方位學習活動，實現全人發展。

修畢DAE的學生畢業成績相當於香港中學文憑考試5科第2級成績的資歷，可報讀副學士和高級文憑課程，或投考多個公務員職位。合資格並成功修畢學生可獲政府發還3成學費，通過入息審查後更可獲學生資助辦事處全額或半額學費發還。聯盟主席鍾志杰教授指，DAE通過國際研究及本地諮詢，了解新世代人才特質，以四大核心素養(基礎素養、社會素養、認知素養及品格素養)為主軸制訂課程大綱，讓學生能夠超前規劃下一步，為繼續升學或投身職場作好充分準備。