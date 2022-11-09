首3季新登記電動車佔逾45%　環境局料3年後倍增至8萬輛

因應油價飆升，今年新增電動私家車的佔比亦持續急增，環境及生態局局長謝展寰今日(9日)書面回覆議員質詢時表示，今年首3季的新登記私家車中，有45.5%為電動車，接近每2輛新車便有1輛是電動車，較去年僅24.4%有大幅增加，而全港電動私家車數目於今年9月已增至約3.9萬輛，佔整體約5.9%，並預計2025年數量會倍增至8萬輛。

謝展寰表示，正積極擴展私人和公共充電網絡，包括透過「EV屋苑充電易資助計劃」、寬免計算總樓面面積，鼓勵現有住宅、新建私人樓宇停車場配備充電設施，目標在2025年或之前，有最少15萬個可供充電的泊車位。他又說，本港現時共有約5,300個公共充電器，會將即將及剛完工政府建築物內的可供充電泊位比率由30%提升至100%，預計未來3年可以在7,000個車位提供充電設施。政府亦準備把加油站轉型至快速充電站，以及把充電服務市場化，帶動公共充電市場發展。

不過，電動車充電池具使用限期，謝展寰說現時法例下，電動車供應商或維修工場如產生廢電池，須向環境保護署登記，並適當包裝、標籤並存放廢電池，以及聘用持牌收集商收集廢電池及初步處理(如分類、放電、絕緣)，並運往外地如南韓或日本當地政府認可處置設施循環再造。他說，現時電動車退役電池數量不多，環保署過去3年並沒有發現非法棄置電動車廢電池的情況。但相信隨着電動車日益普及，電動車退役電池的數量亦會隨之增加，會推行推行生產者責任計劃，明年諮詢具體建議。