中港專業資格互認協議　會計服務為數最多逾1900個

現時內地與香港已簽訂多個有關專業資格的協議。議員陳勇早前去信政府，關注現時透過協議或豁免部分考卷安排而取得內地專業資格的人數。商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，內地與香港已簽訂多個專業資格互認協議，或設立專業資格考試的考卷豁免安排，當中取得內地專業資格人數最多的為會計服務界有超過1900個。

丘應樺透露截至今年10月底，經由香港會計師公會處理並成功申請的考試科目相互豁免的個案超過1900個。而地產代理服務方面，由於兩地規管機構已簽訂了協議分別推薦特定數額的合資格地產代理及房地產經紀人參加由對方專門開設的培訓課程及考試。獲推薦的香港人士完成課程及通過考試後，可申請在內地從事房地產經紀人或地產代理行業的資格。據地產代理監管局提供的資料，今年10月底，共有182名香港地產代理持有由中國房地產估價師與房地產經紀人學會頒發的登記證書。

丘應樺又指政府各部門會按照相關專業服務界別的需要和規管要求，繼續鼓勵和促進兩地的專業團體和規管機構商討進一步便利香港專業人士在內地執業的措施，包括擴大兩地專業資格互認範圍。