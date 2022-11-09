車公誕市場年廿八擺到元宵　11.23競投42個乾濕貨攤

每年一度的車公誕市場將於明年1月19日至2月5日(年廿八至正月十五)，一連18天在沙田翠田街足球場舉行，場內共設有40個乾貨攤位及2個濕貨攤位。食物環境衞生署今日(9日)公布，相關攤位將於本月23日上午9時30分在荔枝角政府合署進行公開競投，屆時將先推出乾貨攤位進行競投，接着是濕貨攤位。

是次攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，乾貨攤位底價為2,310港元，濕貨攤位底價則為550港元。年滿18歲並通常居於香港的人士均可參加車公誕市場攤位競投，但由於競投場地可容納人數有限，會以先到先得形式安排入場，額滿即止。所有進入競投場地人士都必須符合「疫苗通行證」的規定，而被區分為「紅碼」及「黃碼」的人士不可進入競投場地。

食環署續稱政府會在車公誕市場執行各種防疫抗疫措施，其中，攤位獲許可人及其工作人員須已完成新冠疫苗接種，及在車公誕市場開始前24小時內自費進行1次快速抗原測試，並須在其後每3天在進入場地前自費進行1次快測，及保留每次的快測結果紀錄3天。此外，他們須保留打針紀錄或康復紀錄二維碼，以及快測棒顯示非染疫檢測結果的照片作為證明，並在車公誕市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。