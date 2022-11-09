立會通過擴大能源標籤決議案　兩年後全面實施

立法會通過擴大能源效益標籤計劃的決議案。計劃將能源效益擴展至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐和發光二極管燈(LED)，有關計劃將於2024年12月1日全面實施；但明年9月1日起會展開為期15個月的寬限期，讓業界準備。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。要達到以上目標，需要多管齊下的節能規劃；當中包括提升家居器具的能源效益。隨着市面上產品的能源效益逐步提升，市民在更換器具時亦有助改善社會整體能源表現。政府會計及可再生能源項目的效益表現之餘，節省能源方面亦會以身作則，爭取在2024至25年度將政府建築物和設施的整體能源表現提升超過6%。

謝展寰又估計，擴大計劃後，每年可以節省約1.6億度電，相當於每年減少約7.5萬公噸碳排放。當局會持續檢討計劃，提升評級標準，研究將計劃擴大至非住宅式或商用器具，亦會研究引入最低能源效益要求，規定電器或氣體爐具，必須達到最低能源效益標準，才可在香港供應。