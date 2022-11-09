今增5068確診　多13患者離世　包括2歲半男童

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(9日)本港新增5,068宗確診個案，包括4,570宗本地個案，以及498宗輸入個案。醫管局則新增13宗確診病人在公立醫院離世，死者包括一名上月17日確診的31個月大男童，其入院後因情況惡化，轉到伊利沙伯醫院兒科深切治療病房(PICU)接受治療。伊院於上月25日為男童進行緊急腦部手術，惟情況未有改善，情況危殆、仍然要在深切治療部留醫，至昨日(8日)死亡。第5波截至目前累計10,279名新冠死者。

至於輸入的變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的本地個案中，發現XBB、XBD及BQ.1.1亞系病例各增1宗；而輸入個案中，則累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及30宗BQ.1.1亞系個案；至於BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於上月31日至本周日(6日)收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0.1%及89.8%。

院舍方面，新增11間院舍出現個案；涉及7間安老院舍及4間殘疾院舍，共有20名院友及2名職員染疫，故有65名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有522間學校呈報共742宗個案，涉及618名學生及124名職員；有18間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周；另有1間學校的課外活動小組，相關學生也要停課一周。