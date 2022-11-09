上月中小企業務稍改善　包括零售批發及飲食業　惟整體仍向差

中小企上月的業務輕微回升，惟情況仍然偏淡。政府統計處今日(9日)發表的今年10月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數，從今年9月在收縮區域的43.0上升至10月的45.5，而11月的業務收益展望動向指數為47.4。港府表示，10月中小企的整體營商氣氛略為改善，大部分受訪行業的現時動向指數均上升。不過，中小企對未來一個月業務情況的預期變得更為審慎，展望環球經濟前景惡化、金融狀況收緊將影響營商氣氛。

調查中多個行業的業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但不少行業的相關指數在10月較上月有所上升，特別是零售業，從40.4上升至45.1、批發業則從40.9上升至43.8，而飲食業亦由44.9上升至47.6。不過地產業的動向指數微跌，由40.9降至40.6，而物流業無升跌。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從9月的44.4上升至10月的47.2，而11月的新訂單展望動向指數為46.3。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」涵蓋就業人數少於50人的機構，政府統計處根據該統計調查搜集得來的意見，編製了一套動向指數，指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。