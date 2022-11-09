匡智會女教師涉捏造虐兒指控　被控浪費警力等2罪准保候訊

匡智會松嶺二校早前被指校內多名教職員涉嫌虐待學童，警方根據學生家長收到的匿名投訴信內容作出調查，翻看近19000小時閉路電視片段，卻沒發現違法行為及相關指控。警方再調查後，懷疑該校一名女教師因對同事和上司不滿而發放假消息，以及在學校電腦偷取學生資料，警方遂以浪費警力及不誠實使用電腦拘捕她。案件今（9日）午在粉嶺裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，裁判官黃士翔應控方要求，將案押後至明年2月1日再訊，以待警方作進一步調查，期間准被告以2,000港元保釋候訊，但不得離開香港、須交出所有旅遊證件、居住在報稱地址、每周到警署報到及不得接觸控方證人。

48歲被告唐逸敏，報稱教師，她被控1項導致警力的浪費及1項有犯罪意圖而取用電腦罪，指她於2022年8月1日至11月7日，在香港某處明知而向X作出內容傾向於顯示已有人犯某罪行的虛報，即寫信虛報有職員在新界大埔頌雅路匡智松嶺第二校虐待學生，因而導致警力的浪費；以及在2014年至2022年期間，在同一所學校有意圖犯罪，即從學校電腦系統獲得屬於學校的資料而取用電腦。

案件編號：FLCC 1459/2022