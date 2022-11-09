3男涉2019年太子站月台衝突　有遇襲乘客稱遭疑似鐵通壓喉嚨

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，其中3人於區院否認暴動等罪受審。今（9日）再有一名遇襲乘客出庭作供，稱因有黑衣人阻礙車門關上，遂與他們理論，卻遭人以類似鐵通的物件壓喉嚨，後來更被挑釁落車「隻揪」，再被人追打。辯方則質疑是其行為引致衝突發生及升級，又指證人曾拿出鎅刀，並推開一名女記者，但證人不同意，並指雖有拿出鎅刀，但只是要確保刀片有否鬆脫。

乘客Y供稱當晚用膳乘搭港鐵回家途中，有十數名分別佩戴頭盔、口罩等的黑衣人，在旺角站衝入其乘坐的車廂，並阻止車門關上。Y與他們理論，對方則以粗口罵他。期間有黑衣人走向他，以類似鐵通物件大力壓着他的喉嚨，使他「窒息咁滯」。Y向後及掙扎，並在其他乘客幫助下掙脫，黑衣人則離開。列車行駛途中，他又被一名戴黃色手套人士掌摑了一下。列車駛到太子站時，黑衣人落車，但部分留在月台不讓車門關上，向他等作出挑釁稱要「隻揪」，及後又向車廂乘客扔膠樽等硬物，更衝進車廂追打他，他以雙手擋格並走避。一名佩戴頭盔及黃色手套的黑衣人更拿起滅火筒噴灑，「大家面對面，應該係噴我」。其後黑衣人便散去，他亦離開回家，他指在事件中沒有受傷。

3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）。簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認一項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控一項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；而卓則再否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部電話。

案件編號：DCCC 737/2020