電騙呃長者32萬元「保釋金」　兩案共4男落網

電話騙案停不了！昨晨(8日)10時，一名83歲女子收到不明來歷的電話，電話中人訛稱為其子的代表律師，聲稱事主兒子因牽涉刑事案件被拘留，需要支付8萬港元保釋，並指會安排朋友代收該筆款項。受害人信以為真，按照指示到達香港仔中心一銀行提款，期間幸有機警職員發現蹊蹺，懷疑涉及騙案，隨即通知警方。港島總區情報組及香港仔分區特遣隊根據事主提供的資料，緊接於香港仔大街一帶埋伏，成功拘捕2名準備接收騙款的男子。

至今日(9日)早上，警方再接獲一名74歲男子求助，指他收到騙徒來電，內容亦是聲稱其兒子被捕，需要32萬港元現金才能申請保釋。騙徒其後親自上門收取騙款，事主交出金錢後，聯絡兒子才察覺被騙。同日，騙徒重施故技，再要求事主繳交更多保釋金，西區警區刑事部與香港仔分區特遣隊聞訊採取行動，繼而拘捕2名登門造訪的男騙徒。

4名被捕人士年齡介乎18至34歲，分別報稱任職餐廳、地盤、貨車司機及無業，現正被扣留調查。根據調查，4人至少牽涉另一宗發生於北角的同類案件，警方正追查他們有無干犯更多騙案，以及其餘涉案人士和騙款去向。