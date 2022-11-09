入境處反黑工4日拘35人　包括11假難民　另遣送10人離港

假難民滯港狂燒公帑，除嚴重敗壞治安外，又從事非法勞工打攔本地人飯碗，有賴入境處大力打擊。入境處於過去4日在全港各區展開連串反黑工行動，搜查了39間食肆，拘捕27名黑工及8名僱主，當中有11人為免遣返聲請者。入境處特遣隊副指揮官李烱超表示，入境處一直有留意各行業出現黑工問題，以今年為例，在食肆拘捕的黑工中，逾7成半是非華裔人士，當中近4成半是聲請人。

李烱超說，入境處在過去4日在39間食肆共拘捕35人。被捕的27名黑工分別為4男23女(25至60歲)，他們正從事洗碗及廚工等工作；8名涉嫌聘用非法勞工的人分別為2男6女(42及54歲)，全部都是香港居民，對於上述僱主，入境處正積極跟進有關的調查工作，行動第二階段，調查人員亦向商戶派發宣傳單張，提醒僱主不能僱用不可合法受僱的人。他特別指出，被捕的27名黑工有11人為免遣返聲請者，當中10人的聲請已不獲確立，其中7人提出上訴，2人提出司法覆核。

入境處一直致力將免遣返聲請被拒人士盡快遣送離港，以保障本港利益，在本周一及周二(7日及8日)，處方共遣走10名曾在香港提出免遣返聲請人士，包括7男3女，大部分為南亞裔人士，包括曾因干犯嚴重罪行被判監及服刑至刑滿出獄的人士。