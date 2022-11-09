設四色級別助辨可疑來電　警方「防騙視伏器」堵騙案

市民上月起，可藉警方的「防騙視伏器」，搜尋可疑電話、社交媒體專頁、電郵地址及網址等，避免墮入詐騙陷阱。警方首月錄得74,330次搜尋，當中有4,350次搜尋為紅色的高危級別，據搜尋可疑來電的電話應用程式比對，當中有3,184個紀錄在高危級別中，警方以今年首9個月的詐騙案，平均每宗損失金額13.8萬港元計，估計成功阻截逾4億港元的騙款。

「我已經查過確實有呢間公司，有網址及商業登記。」大學生黃小姐(化名)上月經WhatsApp收到工作介紹的訊息，對方接示是獵頭公司，可介紹一份「軟件優化程式」的工作，只需在家利用電腦工作，操作簡單，每完成40次按讚，就算完成任務，每次可賺本金的0.25%作為佣金。她起初都擔心是騙案，故在交予本金前在網上搜尋對方公司資料，經與對方及客戶服務了解後，頭12次任務都順利完成及分得佣金，約賺取1,000港元，均是透過銀行戶口及轉數快交易，但其後13次，她連儲蓄及問家人朋友借錢，共付出27萬港元本金後，至今仍未能追回該筆本金及幾百元佣金，她憶述追討過程中，對方不斷游說加本金，才可追回本金及佣金，她亦不虞有詐順應對方要求，一心只想追愈積愈多的本金，直至對方提出要交付3.88萬港元升級做優越級會員後，才驚覺墮入騙局，其後報警求助。

警方網絡安全及科技罪案調查科總警司范俊業表示，「防騙視伏器」分為4個級別，由最高危至未有記錄，代表顏色順序是紅、橙、黃及紫，上月共錄得74,330次搜尋，當中有11,800次搜尋尋「有伏」級別，其中錄得的紅色級別搜尋記錄就有4,350次，經比對可疑來電的電話應用程式，發現當中3,184個記錄屬於詐騙電話，他表示，當警方收到有關詐騙案件求助，都會更新有關資料庫，他指黃小姐的求助個案，在報警時，未列入紅色級別，他提醒，紫色級別亦有機會是詐騙電話，只是有機會未成功騙款。另外，由於該視伏器的資料庫屬每天更新，故懷疑遇騙市民宜每天使用，以獲取更新的資訊。

HKJunkCall 創辦人胡文翰表示，坊間有多個可顯示可疑來電的手機應用程式，程式資料庫靠市民反饋可疑電話資料，建議市民可下載程式作防詐騙的首道門，現時每星期約顯示6萬個可疑電話，大多涉不良銷售及懷疑詐騙性質，他分析近期的騙案，由7月開始，已出現無「+852」的手機號碼，近期有及無「+852」的詐騙來電，則各佔一半，內容多是偽冒政府部門，防疫相關及速遞公司等。