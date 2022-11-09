指紀律聆訊違程序　停職警申司法覆核求擱置遭拒

一名正在停職、曾被指偷拍裙底的警員早前入稟高院申請司法覆核，挑戰處理其紀律聆訊的警司否決他申請擱置聆訊的決定，指有關決定違反程序，並要求法庭頒令推翻該警司的決定，暫時擱置其紀律聆訊，直至其應得的法律權益獲得提供且獲保障。高院原訟庭法官楊家雄今（9日）頒判詞，拒絕批出司法覆核許可。判詞指申請人應在紀律聆訊有結果後，再考慮提出司法覆核，指司法覆核是最後途徑，若輕易地容許申請人或相類情況提出司法覆核，紀律聆訊便會被無止境打斷及阻撓。

本案申請人是英裕泰，擬答辯人是處理其紀律聆訊的李德中警司。申請人指，因打算索取一名警員的詳細調查報告，以及有處理一名警長違反程序的事宜，曾兩度申請擱置紀律聆訊，但遭李德中警司拒絕。判詞指，申請人要求以司法覆核途徑，押後一宗並未完結的紀律聆訊，但法庭不能取代警司而去主理紀律聆訊，申請人應在聆訊有結果後，窮竭其他方法後，再考慮提出司法覆核，並援引案例指司法覆核是最終手段。判詞又指，紀律聆訊未有結果，若法庭輕易地容許申請人或相類情況提出司法覆核，紀律聆訊便會被無止境打斷及阻撓，這絕非司法覆核的功用。

資料顯示，今次覆核的申請人曾被指休班期間穿上鞋帶內藏有鏡頭之「蠱惑的鞋」，在港鐵站內偷拍女生裙底春光，因而被控作出有違公德行為罪，但於2018年8月，裁判官認為目擊警員未必清楚看到該休班警的鞋子有否掛着拍攝器材，而獲判處罪名不成立。

案件編號：HCAL953/2022