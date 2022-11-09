多48幢大廈納強檢　包括西半山帝滙豪庭及雍景臺1座

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

政府明日會於深井麗都花園重開臨時流動採樣站。在中西區進行檢測的市民，除可使用位於堅尼地城及中環原有的檢測點外，亦可善用近日新設位於西湖里遊樂場(近港鐵西營盤站A出口)的社區檢測站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大圍美田邨美致樓

2.天水圍天盛苑盛珍閣

3.東涌映灣園聽濤軒16座

涉及多宗病例的地點如下：

1.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

2.小西灣邨瑞喜樓

3.沙田碩門邨瑞碩樓

4.秀茂坪曉麗苑曉星閣

5.觀塘順利邨利恒樓

6.將軍澳尚德邨尚信樓

7.馬鞍山聽濤雅苑3座

8.半山區雍景臺1座

9.上水翠麗花園6座

10.大圍豐盛苑榮盛閣

11.東涌映灣園賞濤軒5座

12.鴨脷洲海怡半島怡麗閣

13.青衣灝景灣6座

14.香港仔香港仔中心港榮閣

15.粉嶺綠悠軒5座

16.北角城市花園3座

17.深井麗都花園5座

18.馬鞍山曉峯灣畔5座

19.柴灣興華二邨展興樓

20.青衣灝景灣8座

21.將軍澳景明苑旭景閣

22.沙田駿景園8座

23.藍田安田邨安健樓

24.半山區羅便臣道23號帝滙豪庭

25.粉嶺牽晴間7座

26.新蒲崗采頤花園1座

27.屯門南浪海灣5座

28.荃灣翠豐臺5座

29.長沙灣幸俊苑俊禮閣

30.天水圍天富苑齊富閣

31.何文田常盛街67號日麗園

32.葵涌智芳街1號協德大廈

33.沙田富豪花園嘉蘭閣

34.大角咀瓏璽8座

35.馬鞍山聽濤雅苑10座

36.上水中心6座

37.牛頭角嘉和園嘉仁大廈

38.紅磡海逸豪園22座

39.西灣河逸濤灣冬和軒

40.青衣美景花園10座

41.鰂魚涌太古城泰山閣

42.西營盤均益大廈2期B座

43.屯門南浪海灣6座

44.元朗Grand Yoho 3座

45.屯門屯貴路3號倚嶺南庭