乘客搭車差3蚊　的哥狂爆粗辱罵　送回原位照收費惹議

搭的士但身上沒有帶足錢付車費，解決方法有很多種，不過今日(9日)網上流傳一段去年9月29日的影片，顯示一名性格火爆的哥疑不滿乘客未能支付車資，司機立即爆粗怒罵乘客「離X晒譜」，並將其載回上車位置，最後更收取乘客身上僅餘的26港元才讓其落車。不少網民批評司機照收車費做法，且其態度差劣，認為的哥太過着緊「3蚊」而爆粗辱罵乘客相當小氣。

長約1分鐘的片段開初，只見後座戴白色口罩的男乘客在身上摸索一會後，向的哥稱自己「差3蚊」才夠支付車費，而司機聞言已一句粗口衝口而出，並稱「(畀)八達通啊」，惟該乘客表示「冇啊」，該的哥怒從心起直言「我車X返你落去」，隨後不斷爆粗辱罵，而乘客則黯然低頭、默默承受。而片段最後更寫到「結果，比(畀)人X完一輪，返回上車的地點，再比(畀)埋身上緊(僅)餘的$26蚊才可以落車，完」。

不少網民看罷影片紛紛留言，批評的哥態度極差，且對「3蚊」太着緊，「三元啫，唔好那麼小氣啦」、「平時2豪(毫)子都計一蚊 你e加(依家)好意思X果(嗰)3蚊」、「的士司機自己好意思放條片上去(網上)」。更有人為乘客抱不平「車返原地點，點解仲要畀$26」、「等睇佢(乘客)屋企人去睇醫生遇到啲咁嘅人(的哥)」。但亦有人懷疑到底的士司機有否收取26港元車資，並疑惑到底是片中邊一方將片段放上網。