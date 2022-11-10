港大研區塊鏈技術應用於組裝合成工程　獲選土木工程界最佳論文

香港大學建築學院iLab團隊研究人員關於應用區塊鏈技術於組裝合成建築工程的論文，榮獲美國土木工程師協會旗下學術期刊《Journal of Management in Engineering》選爲2022年度最佳同行評審論文獎。

港大房地產及建築系教授呂偉生與薛帆博士帶領的iLab團隊，以「使用區塊鏈提高模塊建築現場組裝中的信息共享精度」為題撰寫論文，提出一個基於區塊鏈技術、可提高持份者之間信息共享精度的創新性概念模型。信息共享精度對於模塊建築現場組裝尤其關鍵，團隊提出的新方法能有效減少工程中因質量不達標而返工，節省勞動力和時間，減低職業安全與健康的相關問題。該獲獎論文的其他作者包括博士生吳劉鵬飛和趙銳、前博士後研究員徐進英博士和李驍博士。

頒獎典禮於今年10月23至26日在美國土木工程師協會年會上舉行，吳劉鵬飛和徐進英博士代表團隊出席年會接受大獎。美國土木工程師協會於1852年成立，是美國歷史最悠久的工程學會，成員包括來自177個國家的超過15萬名土木工程專業人士。該協會亦是發佈土木工程領域最新研究成果、具權威性的行業規範與標準的全球最大出版機構。