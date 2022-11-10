東方日報A1：黎智英涉勾結外力　律政司阻聘洋大狀碰壁

壹傳媒黎智英與6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，黎被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪。其中黎及3間公司不認罪，案件將於11月14日進行預審，並於12月1日正式在高等法院開審。高院上月頒發許可，讓黎聘用英國御用大律師Tim Owen來港代表他就本案抗辯。律政司不服提出上訴，上訴庭早前聆訊後於昨日頒判詞，指批出Tim Owen來港符合公眾利益，因此駁回律政司上訴，維持原本決定，並下令律政司支付訟費。就會否就事件再向終審法院提出上訴，律政司發言人回覆本報指，律政司正研究判詞，以決定跟進行動。

律政司提出上訴時指出，《港區國安法》的唯一官方語言是中文，英文版本僅供參考，而且法例下國家安全概念，與中央政府及香港的社會、政治環境及憲法等息息相關。來自海外的法律代表，或對中央及香港的獨特背景沒有充分理解。考慮到Tim Owen的專長並非《港區國安法》，他亦不是本地法律下涉及危害國安罪行的專家，因此他不能為法庭帶來獨特的審視角度；何況本案中，已有具相關經驗的資深大律師參與，律政司認為原審法官在批出許可時，忽略了這些要素。

上訴庭昨在判詞中判決指，原審法官過往曾處理多宗涉及《港區國安法》的案件，包括唐英傑案及馬俊文案，不相信對方作出判決時，沒考慮到法例的獨特性。另外，沒有任何證據顯示由懂得中文的大狀處理《港區國安法》是最理想，律政司亦沒有提過會在審訊時就着法例的中文版本提出爭辯，因此語言因素亦非考慮因素。正如原審法官所指，如何平衡保護國家安全與保障言論自由是極其困難，本案牽涉非常複雜的法律議題，日後亦有機會交由上訴庭甚至終審法院處理。

上訴庭表示，有傑出的法律專家參與審訊，對剛制訂不久的《港區國安法》的法理發展有着重要影響。而且，本案是引人注目的案件，為了秉行公義，審訊必須讓公眾覺得是公平進行。綜合上述理由，上訴庭認為批出許可，讓Tim Owen出庭為黎智英抗辯是符合公眾利益，原審法官判決沒有出錯，因此駁回律政司上訴。

本案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的判刑會待全案審結始作處理，李及陳暫定於明年1月12日再提訊；餘下的被告分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）。其中張劍虹等6名高層早前已表明會認罪，法庭已定於11月22日聽取他們答辯。黎及3間公司則不認罪，案件定於12月1日在高院開審，預計審期30日，該案會由3位國安法指定法官審理，不設陪審團。

現年74歲被告黎智英與6名高層及3間公司，同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，最高可判處終身監禁。

香港《蘋果日報》已於2021年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在2021年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：CACV 425/2022

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