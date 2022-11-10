港鐵新程式助視障者長者乘車　Wi-Fi定位站內位置　會展站先行

港鐵今起推出「關愛共乘」新手機應用程式，率先於東鐵綫會展站試行的「站內導航」，用Wi-Fi定位技術協助視障人士掌握當前位置；另為長者特設的簡易版行程指南。港鐵指，「站內導航」功能會擴展其他車站，初步每年在10個車站增設，該程式明年下半年會升級，新增預約輪椅活動摺板服務，為聽障人士提供非緊急求助服務，以及實時查閱車站升降機運作情況等。

港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯介紹，新程式花近一年開發，期間邀請多個視障人士團體試用。她指，「站內導航」功能利用Wi-Fi指紋識別及傳感器融合技術，透過收集車站內的Wi-Fi信號定位，協助視障人士了解身處位置，以及與車站設施、月台、出入口及商舖等之間的方位及距離，繼而按聲音提示，循建議路線前往站內目的地。她稱，港鐵早前於金鐘、石硤尾站曾試行其他新科技，例如鋪設二維碼(QR Code)導向標籤引路，相比下Wi-Fi定位更準確。

路德會石硤尾失明中心社區無障礙設施關注小組主席李啟德表示，他試用過各類導航功能，指手機長期掃描QR Code，短短90米路程已損耗30%電量，而相同路程下，Wi-Fi定位的耗電量大幅縮減至僅3%，但定位時仍有數米距離誤差。梁靜雯又指，現時港鐵每日平均約48萬名長者使用，佔總乘客量11%，預計2031年將升至18%。新推出的簡易版行程指南兼顧長者需要，設計簡化易明、圖案字體更大，支援語音輸入，甚至設有「快捷出站」功能，提供目的地出入口、扶手電梯及升降機位置，並按長者建議上車位置等。