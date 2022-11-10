警搗本地釣魚信息詐騙集團拘8男　至少183名受害人共失逾270萬元

警方網絡安全及科技罪案調查科根據情報分析及調查，鎖定一個自今年8月起，活躍於本地的釣魚信息發放中心，詐騙集團透過釣魚信息騙取至少183名市民的信用卡資料，從而作出500次交易，購買電器、電話及現金券等轉售圖利，各受害人損失600至12萬港元不等，涉案款項共逾270萬港元。警方於本月7至9日展開代號「黑雷」行動，一舉瓦解該犯罪團夥，拘捕包括主腦及骨幹成員共8名男子(17至44歲)，分別涉嫌「串謀詐騙」及「販運危險藥物」。

警方指，涉案團夥透過非法獲得的個人資料，向電訊供應商申請大量電話儲值卡，繼而「魚翁撒網」式發出大量釣魚短訊。在過去一個月內，騙徒成功申請約300張電話卡，並利用俗稱「貓池」的電話數據機，合共發出逾百萬個短訊，其中一張電話卡更在3小時內發出共7千個短訊。短訊內聲稱市民有包裹派遞失敗，要求受害人前往偽冒的速遞公司網站，更新地址，並以信用卡繳交6元手續費。騙徒隨即將信用卡綁定至手機電子錢包，令銀行向卡主發出一次性密碼。當受害人輸入密碼，騙徒便成功綁定信用卡，並可購物圖利。

警方在行動中成功搗破集團位於旺角、銅鑼灣、筲箕灣、荃灣及葵涌的不同據點，檢獲一部電話數據機、3部電腦及25部電話。警方亦在集團主腦身上起出18萬港元贓款、相信用以申請電話卡的60名市民個人資料，以及約500張信用卡資料。在旺角的犯罪據點內，警員亦搜出約250克懷疑氯胺酮，市值約18萬港元。警方呼籲市民小心保管個人資料，以免被利用作不法用途，當收到可疑短訊時，可先前往速遞公司官網，查證有關包裹號碼，不應隨便輸入信用卡資料。警方亦強調香港郵政並不會向客戶發送附有超連結的短訊，市民應加以提防。