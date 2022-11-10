政府擬明年院舍輸入護理員　工會斥繞過勞顧會危害業界發展

輸入外勞一直是社會爭議的事件。勞工及福利局局長孫玉菡接受媒體訪問指，面對本地人手短缺，明年會推出特別計劃，容許全港安老殘疾院舍輸入護理員，不再限於私人院舍。有工會表示不滿，直言做法不妥當。勞工界議員郭偉強指政府跳過勞顧會審批，如危害業界發展需要交代。

身兼工會理事長的議員黃國指現時有3000名勞工通過計劃輸入到安老院舍，本地過去1750名接受培訓，但最後從事該行業只有不到2成，因為工作時間長、工資中位數約14000港元，遠低於其他行業。他指政府要優先改善待遇及工作條件，提高薪酬待遇，建議工資為2萬港元、工時為8小時。他指輸入外勞機制最新安排，如按照消息全面開放，即政府資助機構都可以輸入外勞，會衝擊本地工人職位及收入。

同屬一個工會的議員陸頌雄直言輸入外勞完全不必要、不合理，本地招聘沒有困難，對於政府沒有正視本地工作待遇要批評，稱進一步輸入外勞是更不合適。勞工界議員梁子穎指，本港失業率是3-4%，有工人等候工作，問題是薪酬未能反映職業性質，稱飲食、零售業工資已經是1.4萬港元以上，但安老行業人工停留在1萬至1.2萬港元。