內地院校免試招生增至132間　DSE學生明年3月起可報名

中國國家教育部已公布2023/24學年「內地部分高校免試招收香港學生計劃」具體安排，參與香港中學文憑考試(DSE)收生計劃的內地高等院校將增加至132所，分布內地21個省/直轄市及1個自治區。香港教育局今日(10日)表示，有意參加的學生可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名，並於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於同月23日前登入查閱審核結果。

所有通過報名資格審核的考生，須於明年4月30日前繳交460港元報名費，各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料安排面試。院校將於明年7月底公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面維持不變，即在文憑試中4個核心科目，即中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科的分數總和須為10分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

此外，為讓學生、教師和家長更了解文憑試收生計劃的具體安排及提供院校資訊，教育局與國家教育部，將於今年12月3至9日合辦「2023/24學年內地高等教育展(網上博覽)」，詳情稍後公布。至於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。