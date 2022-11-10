中大二號橋暴動案　律政司就2脫罪被告提上訴

網民2019年11月發起「黎明行動」在多區堵路，警方欲進入中文大學搜查，引起中大生反彈，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。其中2人經區域法院審訊後，被裁定暴動罪名不成立。律政司事後以案件呈述的方式提出上訴，案件今（10日）於區院提訊，由原審法官李慶年與控辯雙方商討呈述書的內容；上訴聆訊將會交往高院上訴庭處理。

2名答辯人為陳起行（22歲）及李俊皓（25歲），2人與同案被告張俊浩（18歲）及23歲鄧希雯，同被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動。經審訊後，李慶年法官裁定陳及李的暴動罪名不成立，而張及鄧則罪成，分別被判監4年半及3年9個月；陳另被裁定在非法集結中使用蒙面物品罪成，被判監2個月。其中李俊皓今有到庭及有律師代表，陳起行則沒有到庭且無律師代表，據了解他現已離港。

李官在原審裁決時，指未有足夠證據證明陳與李是否身處暴動核心範圍及逗留時間。李官與律政司討論呈述書時，提到律政司在呈述書中指他過於側重對該2人有利的環境證據，而無妥當考慮對他們不利的證據。李官認為，律政司在用字上較籠統和簡潔，提議在呈述書補充句子，包括當2人在非法集結範圍內被制服時，無證據證明他們身處暴動核心範圍。李官指其初心是想上訴庭盡快得悉本案焦點，又指律政司可以將呈述書「變成一個豐富的簡潔版本」，律政司代表最終接受李官提議。

案件編號：DCCC 362/2020