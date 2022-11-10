斥政府重建高齡公屋拖字訣　楊永杰：部分舊邨「醫返都嘥藥費」

高齡屋邨問題多多，經常出現石屎剝落等問題。立法會今日(10日)辯論「推動重建高樓齡公共屋邨」動議，有議員批評政府對重建一直採用「拖字訣」，又指政府針對舊屋村採用「小修小補」的方式是「將問題掃入梳化底」，促請政府訂立時間表分批重建公屋。政府回應指過去10年房屋委員會完成了13個重建項目，又強調房委會樓宇結構安全沒有迫切問題需要整個重建。

議員楊永杰批評政府對舊邨重建一直採取「拖字訣」，在2013年訂了22條屋邨有重建潛力 ，但至今只有數條屋村有重建時間表，又指舊邨問題多多進行維修未幾又出現問題，形容為「醫返都嘥藥費」，要求政府盡早公布重建細節；另一議員陳學鋒指政府要求高齡私人屋苑每10年驗一次樓，質疑為何公屋15年才需要檢驗一次，又指舊屋邨存在結構性問題「點都改唔到」，全方位維修計劃亦不夠全面，認為維修計劃只是犧牲居民生活質素進行小修小補，如同「將問題掃入梳化底」；議員陳紹雄同樣支持重建，為了不影響現有公屋輪候時間，認為需要有序重建公屋，支持訂立重建時間表讓50年以上樓齡的公屋分批重建。

房屋局局長何永賢指過去10年房委會完成13個重建項目，涉及6個公共屋邨和3個工業大廈，共拆卸2.3萬個住宅單位和3,400個工廠單位，重建後共提供1.99萬個單位，房委會現時亦有10個正進行或規劃的重建計劃。她又強調房委會樓宇結構安全沒有迫切問題，需要整個進行重建。