維園年宵攤位競投激烈　蘭花大王稱成本較預期高

維園年宵市場公開競投今日(10日)踏入第2日，競投情況激烈，早上更有兩名競投者因出價問題而激動口角，需在場職員調停。有參與競投的蘭花大王表示，今年攤位數量減少，令整體出價偏貴，他用逾20萬港元才投得10個攤位，直言成本較預期高。

今日競投121至175號共55個濕貨攤位，底價5,440港元，在競投第124號攤位時，有兩名競投者因不滿對手出價發生口角，職員把他們分開並安排分得較開坐，事件擾攘了一段時間。蘭花大王楊小龍今日亦有到場，表示今年繼續無乾貨攤位，令攤位數量變少，整體出價偏貴，去年競投價一般介乎1萬多至2萬港元，今年競投價很多已高達3萬港元。他去年用約20萬港元投得10多個攤位，但今日投得的10個攤位已用超過20萬港元。楊續說，當局近期放寬防疫政策後，相信不少港人會在假期外遊，未知會否影響年宵的生意額，而今年租價、運費及人工特別貴，故今年減投6檔。他預計檔位出售最貴的花價格約為1,000多至2,000港元。

另一名競投者郭先生分別以1萬及底價5,440港元投得141及142兩個攤位，他指自己賣了逾27年桃花，年年都選擇141到144這幾個攤位，希望「低成本，高收益，唔同人爭」，又笑言亦可能這幾個攤位位置不算好而無人爭。他透露去年和前年都用約5萬港元投得兩個攤位，今年總數卻不用兩萬港元，雖運輸成本上升，但他不打算加價，因「希望有多啲人出嚟」。