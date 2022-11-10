3男涉2019年太子站月台衝突　女乘客稱被人搶手機再被撞向幕門

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，其中3人於區院否認暴動等罪受審。當晚被搶手機的女子出庭作供稱，當晚拿出手機欲拍攝情況時，卻遭人包圍，更被人搶去手機，再遭人拉後撞向月台幕門，又被踢走眼鏡，事後發現其手指骨折。

女子Z指，當晚放工到旺角站乘港鐵回家，列車駛到站時，有一群載口罩蒙面、持雨傘等人士上車，部分人更曾阻礙車門關上。列車駛往太子站途中，她聽見有人指「有個阿叔有鎅刀」，然後見到蒙面人士與乘客推撞，她遂拿出手機拍攝。列車到達太子站後，蒙面人士陸續落車，有在月台上的人衝入車廂以傘襲擊乘客。她其後步出月台，見到有蒙面人以行山杖敲打地面，她遂再拿出手機拍攝，卻被包圍，有人更搶去她的電話。她本想搶回電話，卻被人阻礙及攬腰，再被推後撞向月台幕門，她眼鏡跌下後又被人踢走。她感到撞擊力度強及憤怒，又稱見到幕門有裂痕。她其後到警署報案，其男友通知她有人拾獲其電話並交回。Z又指事後發現手指腫痛，翌日到醫院求診，發現骨折及進行手術，一隻手指現未能正常彎曲。她在事件中損失了眼鏡及電話繩的銀扣，價值7,200港元。

3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）。簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認一項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控一項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；而卓則再否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部手機。

案件編號：DCCC 737/2020