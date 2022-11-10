每日數千宗確診仍具威脅　盧寵茂：本港仍屬公共衞生緊急事態

隨着國際金融領袖投資峰會、七人欖球賽等大型活動，本月相繼在香港成功舉辦，社會上有聲音指本港已完全復常，昐港府取消各項防疫措施。不過，醫務衞生局局長盧寵茂今日(10日)在網誌撰文，指近日仍有數以千宗的單日確診個案，認為仍對高風險群組的生命健康安全構成威脅，強調疫情現階段對本港而言，仍屬於公共衞生緊急事態。

盧寵茂表示，Omicron新冠病毒株非伊波拉、也非SARS，甚至不是2020年初的新冠病毒株，但也不是一般流感。今年至今已有10名11歲以下兒童感染新冠後死亡，比季節性流感每年平均引致2至3名兒童死亡，高出逾2倍，而且亦有可能影響公營醫療系統的運作。另外，世衞目前仍然將新冠病毒定性為「國際關注的突發公共衞生事件」，美國政府早前延長緊急狀態，證明病毒對全球人類健康帶來的威脅仍未解除。

他又指，由於疫情不時變化而且政府必須迅速反應，各項公共衞生緊急事態規例賦權政府相關當局根據疫情適時精準調控措施的彈性，容許政府因應抗疫策略和情況，調整有關措施的嚴厲程度、實施時間以及其他落實細節。港府會密切留意疫情發展，並會根據疫情走勢等，逐步容許更多社交及恢復經濟活動。