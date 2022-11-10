覆核「疫苗通行證」谷針遭駁回　市民上訴失敗　官：缺乏理據

有市民於今年2月入稟高等法院提出司法覆核，指打針與否都會「中招」，政府強迫打針，限制不打針的健康人士的自由，屬於越權及違憲，要求推翻政策，為首宗因谷針政策狀告政府的案件。高院原訟庭早前以書面駁回該市民的申請，他不服裁決提上訴。上訴庭今（10日）頒判詞直言，上訴人明顯缺乏理據，因此駁回上訴，並下令上訴人須支付訟費。

本案上訴人鍾宋旺，建議答辯人是行政長官辦公室。上訴人早前在聆訊親自陳詞時指，香港人應有自由決定是否接種疫苗，以疫苗決定健康並無科學根據，而且每個人的身體狀況各有不同。對於政府聲稱，有關政策只是對市民有少許不便，上訴人形容屬「荒天下之大謬」。

不過，上訴庭在判詞引述早前多宗的案例指出，疫苗通行證限制市民進入商場極其量僅在生活上構成不便，而非侵害基本權利。即使疫苗通行證的規定限制了市民的基本權利，該等權利亦非絕對權利，而有關規定對該等權利所施加的限制能符合「相稱性」驗證準則。由於上訴人完全未能提出可爭辯的理據，證明《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》違法或違憲，因此上訴庭駁回上訴，維持原判。

案件編號：CACC 99/2022