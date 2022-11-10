政府街市等下周四改為被動查核場所　露營地點將逐步重開

本港新冠疫情趨緩，港府逐步防寬檢疫措施，當局今午(10日)舉行記者會交代最新疫情進展。醫務衞生局副局長李夏茵表示，港府將由下周四(17日)起，將機舖、政府轄下街市等地點改為被動查核場所，市民入場毋須查核疫苗通行證，但仍須掃「安心出行」，變相黃碼者亦能出入相關場所。另將重開轄下露營地點及其他室外康樂設施，而體育處所觀眾席、表演場所等亦將能飲食，包括馬場。

李夏茵指，在上述新措施實行後，顧客一般戴口罩的場所，例如遊戲機中心、麻雀館、髮型店，街市等，不需主動查核疫苗通行證；不過，餐館、酒吧、戲院、遊輪會脫口罩的地點，則維持需主動查核疫苗通行證。她續指，市民仍需以疫苗通行證進入被動查核處所，只是沒除罩的傳播風險有限，有空間放寬場所的規例。口罩令方面，李指口罩仍能減低傳播風險，脫罩便會被視為高風險活動，強調短期不會解除口罩令。

本港的防疫政策仍以「風險可控」為前提，包括個人、場所、活動的風險。個人為確診者、密切接觸者及高感染風險的旅客有幾大機會傳播新冠病毒，亦包括本地有否打針、戴口罩等。而個別群組例如小童防疫衞生管理，或抵抗能力較低等；場地則相信室外空氣流轉較好，空曠地方較室內較徍。