灣仔警區打擊非法收債　拘14人涉款逾150萬元

為打擊灣仔區內非法收債活動，灣仔警區刑事部根據情報分析及深入調查，本周二(8日)至昨日(10日)進行代號「創頂」行動，在全港多區以涉嫌「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「串謀洗黑錢」等罪名拘捕13男1女(22歲至57歲)，並於各人住所搜獲油罐、手套、手機、收債字條及銀行文件等證物。

被捕人士包括1名主腦、3名骨幹成員、3名傀儡戶口持有人及干犯個別收債案的歹徒，現正被扣留調查。調查顯示，案中牽涉的收債集團有部分由不同黑幫在背後操控，犯案手法有向受害人的住所或公司淋油和張貼收債字條、發出恐嚇來電及短訊，並會要求受害人提供個人戶口以作抵債，疑犯懷疑與區內8宗非法收債案件有關，涉及債務總額超過150萬港元。

其中在今年7月，警方收到一名男子報案，聲稱遭人禁錮於酒店房間內，警員抵達報案人報稱的地點，從現場尋獲5男1女。灣仔警區重案組接手跟進，發現報案人及另外6名被捕人士均隸屬一個本地洗黑錢集團。據了解，放債人會針對一些因沉迷賭博負債的「債仔」，威脅他們開設及提交一些個人戶口，「債仔」其後被引誘入住酒店等設施，防止他們透露犯案細節，以及干擾戶口內的黑錢。期間，歹徒會利用該些帳戶清洗犯罪得益，繼而中飽私囊，儘管「債仔」未必清楚戶口內的金錢來源，但最終亦誤墮法網，因涉嫌「串謀洗黑錢」被捕。