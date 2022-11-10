積金局上月接289宗強積金投訴　僱主拖欠供款最多　佔201宗

政府今日(10)向人力事務委員會遞交文件，交代強積金制度最新進展。其中僱主、僱員及自僱人士的登記率維持平穩，截至今年10月底，一共有2.68萬名僱主、53.6萬名僱員及1.19萬名自僱人士登記參加行業計劃。另外，積金局與勞工處在上月亦分別接獲289宗及19宗涉及強積金投訴，均與涉嫌不當地扣減僱員工資和拖欠供款有關。

文件顯示，積金局10月共接獲289宗投訴，當中213宗是針對共140名僱主作出，如按事項類別劃分，「僱主拖欠供款」為最多，佔201宗，其次為「僱主沒有安排僱員參加強積金計劃」，佔58宗。另外76宗投訴，則與對受託人/中介人或與職業退休計劃等有關。局方在上月一共發出40張傳票檢控。

勞工處於同期亦接獲19宗涉及強積金的投訴，包括與涉嫌不當地扣減僱員工資及拖欠供款有關。而由本年初至上月底，則合共接獲198宗投訴，其中只有46宗經調停或提供意見後已獲解決；另有52宗個案涉及的僱員亦已在勞工處落案追討並正待調停結果。