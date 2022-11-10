今增5697確診　輸入佔495宗　多9名患者離世

本港新冠疫情反覆，單日確診個案維持約5,000多宗。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(10日)新增5,697宗確診，包括5,202宗本地個案，以及495宗輸入病例。另醫管局再呈報多9名患者離世，包括一宗殮房報告個案，涉62歲女性，已打3針，本月2日離世；而在公院去世的8名死者分別為4男4女，年齡介乎68至97歲，當中4人來自院舍；死者疫苗接種方面，有2人無打針資料，3人已打3針、3人已打2針；第5波疫情累計10,288人染疫亡。

截至昨日(9日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現213宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中，今日再多4宗XBB、3宗XBD及2宗BQ.1.1，患者介乎17歲至78歲，其中包括一名居於東區的75歲女子，她已接種4劑疫苗。本港至今累計發現18宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及25宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，今日多7間安老院、3間殘疾院舍錄得新確診個案，分別有8名及3名院友染疫，合共有34名院友被列為密切接觸者。學校方面，今日共有577間學校呈報826宗確診個案，涉及671名學生、155名教職員，來自111間幼稚園/幼兒中心、226間小學、232間中學及8間特殊學校。有1間幼稚園/幼兒中心、1間小學、1間中學及1間特殊學校合共有4個班級疑現傳播，需停課7天。