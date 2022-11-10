以持續進修基金招徠　機構「包合格」騙53人報讀涉款至少127萬

有工會近日接獲53名市民求助，指控有英語培訓機構利用持續進修基金作招徠，涉嫌以不良銷售手法，聲稱課程及考試「非常容易合格」及「很大機會申請到持續進修基金資助」等理由，誘使他們報讀總金額約2萬至5萬多港元的課程，實際上報讀人士學歷不達報讀要求，又毋須通過面試，當考試不能通過，卻不符合申領持續進修基金。

在53名求助者中，工聯會成功向45人發出問卷調查，發現已繳付的課程費總額約127萬港元，當中36人新移民，當中14人只有內地小學程度，1人從未受過正規英語教育。求助市民表示，涉案的培訓機構銷售人員聲稱課程以及所報考的TOEIC國際英語試非常容易，有銷售人員指「合格率達90%以上」，甚至「一定合格」，可以輕鬆過關申領持續進修基金資助。

課程開始後，學員已發現「課」不對辦，情況包括外籍教員授課時與學生「零交流」，程度低的學員根本無從學習，並非如銷售人員所述「有全面支援」；有人提出求助，但只獲建議透手機應用程式自修；無法跟上課程進度，但學員仍被安排參加考試等。之後有學員向消委會作出投訴，職員知悉後致電學員謾罵，並威脅要先取消投訴，才會考慮退款；強制學員停學；有人獲口頭答覆退款，卻被扣除各式各樣的款項，最終款項遠不及預期等。

議員黃國引述消委會回覆部分求助者的信件表示，已多番聯絡涉案機構，但未收到確實回覆，對此「深感無奈」，建議求助者考慮循其他法律途徑追討。他批評有關機構涉及不良銷售和誤導，而報讀人士大多是新移民或待業基層，他們以不菲價錢報讀課程，是想提升英語能力，有助日後找工作，他促請有關機構作出合理退費安排，並要求政府部門對類似課程銷售加強監管，不能讓持續進修基金助人的原意被扭曲，變成不良銷售的工具。