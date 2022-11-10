大埔林村男工遭壓路機夾斃　家屬路祭傷心不已

大埔林村新屋排一個建築機械售賣及租賃場，周二(8日)發生致命工業意外，技工丘如蜜(38歲)獨自維修一輛壓路機時，該機突然移動，丘疑走避不及被夾斃。今日（10日）下午約2時，丘的遺孀與4名年幼兒女及親友一行8人，抵達肇事地點路祭。他們攜帶香燭及冥鏹，在道士帶領下拜祭，丘太更哭成淚人，癱在地與子女哭叫「我哋好掛住你，你跟我返屋企，唔好再留喺度！」。他們逗留約2小時離去。

丘如蜜為家庭經濟支柱，妻子則為主婦，夫妻育有一對13歲孖女、一名10歲兒子和一名8歲女兒，一家人同住大埔大元邨。丘學歷不高，讀到中三輟學，因此希望子女們能讀書有成。雖然兒子學業成績優異，但家庭收入不多，平時兒女的補習費負擔已相當大，丘太哭訴「依家老竇過咗身，補習費更加緊迫」，對日後生活大感徬徨。

丘太表示，丈夫從事有維修機器工作10多年，在事發現場全職工作僅一個月，負責維修重型機器。丘的工作拍檔是一名70多歲散工，上周對方請了2日假，令丘工作量大增，「乜都自己一個人做」，非常辛苦。丘太又批評現場工作環境惡劣，「咁大間公司得一個全職，拍住一個70幾歲嘅人」，誓言要為丈夫討回公道，並質問「咁嘅環境一個人返工，3噸嘢責落嚟，安全（意識）公司根本無做到！」