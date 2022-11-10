兩女子違強檢令被判服務令　一男提供虛假行蹤判監2周

衞生署公布，2名女子因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)今日(10日)於裁判法院被判處社會服務令。兩人在檢疫令或隔離期尚未屆滿前擅自離開，分別被當局檢控。另外1名男子因違反《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)於觀塘裁判法院被判刑，他涉嫌向獲授權人員提供屬虛假或具誤導性的行蹤及接觸者資料。

1名68歲女子早前獲發強制檢疫令，在檢疫令尚未屆滿前，她於今年4月3日離開其檢疫地點。她被控違反第599A章第32(1)及(3)條，今日於觀塘裁判法院被判處40小時社會服務令。另外1名49歲女子早前確診並獲發隔離令，在隔離期尚未屆滿前，她於今年9月9日離開其隔離地點。她被控違反第599A章第32(1)及(3)條，今日於九龍城裁判法院被判處80小時社會服務令。

該名51歲男子早前被界定為密切接觸者。在衞生署衞生防護中心跟進確診個案的流行病學調查中，該名男子在今年1月2日向獲授權人員提供屬虛假或具誤導性的行蹤及接觸者資料，隨後並沒有再遵從要求提供資料。他被控1項違反第599D章第3(4)及(5)條及1項違反第3(2)條，今日於觀塘裁判法院就控罪合共被判處罰款1萬元及監禁2周，緩刑2年，同期執行。